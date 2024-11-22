Хуситы заявили об ударе по Израилю гиперзвуковой ракетой

Гиперзвуковую ракету «Палестина-2» использовали участники йеменского движения «Ансар Аллах» для удара по авиабазе «Неватим» на севере Израиля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель военной группировки Яхья Сариа.
Он уточнил, что запущенный в сторону Израиля снаряд успешно достиг поставленной цели.
Армия обороны Израиля уточнила, что запущенную со стороны Йемена ракету силы военно-воздушной обороны перехватили со стороны Мертвого моря еще до пересечения границы страны.
В минувшее воскресенье, 17 ноября, представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа объявил, что запущенные беспилотники успешно поразили все цели в районе города Эйлат на юге Израиля. Когда именно произошла атака он не уточнил.
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