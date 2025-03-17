Хуситы заявили о втором ударе по американскому авианосцу

Йеменское движение «Ансар Аллах» сообщило о нанесении второго удара по американскому авианосцу Harry Truman, который находится в Красном море. Об этом сообщил телеканал Al Masirah .

Атака продолжалась несколько часов. Хуситы применили несколько баллистических и крылатых ракет, а также беспилотники.

«Во второй раз за 24 часа мы нанесли удар по американскому авианосцу USS Harry Truman в северной части Красного моря», — заявили представители движения.

Хуситы утверждают, что первый удар они нанесли вечером 16 марта.

Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов сообщил, что йеменские хуситы возобновили нападения на суда, связанные с Израилем, в Красном и Аравийском морях.

По его словам, таким образом они выражают свое недовольство мерами, которые США предпринимают в отношении Ирана. Востоковед назвал действия хуситов сигналом со стороны Ирана для Дональда Трампа.