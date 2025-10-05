Хуситы заявили об ударах по Израилю гиперзвуковой баллистической ракетой
Хуситы заявили о запуске гиперзвуковой ракеты «Палестина-2» по Иерусалиму
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о запуске гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» по «чувствительным целям» в районе Иерусалима. Об этом говорится в заявлении движения, опубликованном в воскресенье, написало РИА «Новости».
По данным хуситов, удар наносился ракетой с разделяющейся головной частью, а операция «успешно достигла поставленных целей». Подробности о характере повреждений и последствиях атаки не приводятся.
Израильские военные официально не комментировали заявление йеменского движения.
Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что ЦАХАЛ ударом полностью уничтожил корабельный док в йеменском порту Ходейда.