Хуситы заявили об ударах по Израилю гиперзвуковой баллистической ракетой

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о запуске гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» по «чувствительным целям» в районе Иерусалима. Об этом говорится в заявлении движения, опубликованном в воскресенье, написало РИА «Новости».

По данным хуситов, удар наносился ракетой с разделяющейся головной частью, а операция «успешно достигла поставленных целей». Подробности о характере повреждений и последствиях атаки не приводятся.

Израильские военные официально не комментировали заявление йеменского движения.

Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что ЦАХАЛ ударом полностью уничтожил корабельный док в йеменском порту Ходейда.

