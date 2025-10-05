Хуситы заявили об ударах по Израилю гиперзвуковой баллистической ракетой

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о запуске гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» по «чувствительным целям» в районе Иерусалима. Об этом говорится в заявлении движения, опубликованном в воскресенье, написало РИА «Новости».