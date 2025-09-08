Хуситы заявили об ударах беспилотников по аэропортам Израиля

Запущенные с территории Йемена беспилотники ударили по двум аэропортам Израиля и поразили важный объект в районе города Димона. Об этом сообщила пресс-служба шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы).

Представители радикального движения объявили, что целями воздушной атаки стал аэропорты Лод в Яффо (так хуситы называют Бен-Гурион в Тель-Авиве) и воздушная гавань Рамон в Эйлате.

Кроме того, хуситы заявили об ударе по «чувствительному объекту» в городе Димон, где расположен израильский ядерный исследовательский центр.

«Все цели успешно достигнуты», — подчеркнули в пресс-службе движения.

Армия обороны Израиля объявила, что все запущенные с территории Йемена беспилотники успешно перехватили средства противовоздушной обороны.

На минувшей неделе хуситы заявили об ударе по важным объектам в Тель-Авиве при помощи гиперзвуковой ракеты «Палестина-2» и снаряда с разделяющимися боеголовками «Зульфикар».

Проведенную операцию они назвали успешной и в качестве подтверждения привели новость о приостановке работы аэропорта Бен-Гурион.