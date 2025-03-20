Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен Гурион

Йеменское шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» (хуситы) ударили гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» по крупнейшему воздушному узлу Израиля аэропорту Бен-Гурион. Об этом в Telegram-канале заявил военный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

«Ракетные войска Йеменских вооруженных сил провели качественную военную операцию по нанесению удара по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном регионе Яффо гиперзвуковой баллистической ракетой „Палестина-2“. Эта операция успешно достигла своей цели, слава Аллаху», — написал он.

Кроме того, согласно заявлениям Сарии, йеменские вооруженные силы атаковали американский авианосец USS Harry Truman и имеющие к нему отношение военные корабли в Красном море.

Он также подчеркнул, что хуситы снова начали военные действия против Израиля из-за возобновления его операции в секторе Газа.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации атак хуситов и предупредил, что в случае дальнейших нападений Вашингтон ответит силой. Он подчеркнул, что отныне все действия хуситов будут рассматриваться как исходящие от Тегерана.