Хуситы заявили о пуске ракеты по аэропорту Бен-Гурион

Удар гиперзвуковой баллистической ракетой нанесли участники боевого крыла йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. С таким заявлением выступил представитель группировки Яхья Сариа .

Он подчеркнул, что вторую гиперзвуковую баллистическую ракету выпустили под одной из важных целей противника в районе израильской столицы.

Прилет ракет со стороны Йемена подтвердила Армия обороны Израиля. В пресс-службе ведомства заявили, что в ряде районов страны включились сирены воздушной тревоги.

Все запущенные ракеты перехватили системы противовоздушной обороны. Точных координат перехвата в пресс-службе не раскрыли.

В минувший вторник, 6 мая, Военно-воздушные силы Израиля объявили о полном уничтожении аэропорта столицы Йемена Саны и электростанции Дахбан, расположенной рядом с городом. По данным израильских военных, после обстрела воздушная гавань полностью вышла из строя.