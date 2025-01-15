Хуситы в шестой раз атаковали американский авианосец «Гарри Трумэн»

Йеменское военно-политическое движение «Ансар Алла» сообщило о шестой атаке на американский авианосец «Гарри Трумэн» с момента его прибытия в Красное море. Об этом хуситы написали в Telegram-канале .

Они рассказали, что использовали при атаке крылатые ракеты и беспилотники, а кроме авианосца, под удар попали и другие американские боевые корабли.

По словам йеменцев, «Гарри Трумэн» уже подвергался атакам 6 и 12 января.

Накануне представитель хуситов Яхья Сариа сообщил о третьей за 12 часов атаке по Израилю. Третий удар, по его словам, пришелся по зданию Министерства обороны в Тель-Авиве, а использовали для него баллистическую ракету типа «Палестина-2», которую израильтяне не смогли ни отследить, ни перехватить.