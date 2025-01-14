Хуситы атаковали здание Минобороны Израиля

Представитель правящих на севере Йемена хуситов Яхья Сариа заявил о третьей за 12 часов атаке по Израилю. Удар был нанесен по зданию министерства обороны в Тель-Авиве, сказал он в эфире телеканала Al Masirah .

По его словам, для атаки здания израильского Минобороны хуситы использовали баллистическую ракету типа «Палестина-2».

«Ракетные войска вооруженных сил Йемена провели военную операцию, атаковав так называемое министерство обороны израильского противника в оккупированном районе Яффо гиперзвуковой баллистической ракетой типа „Палестина-2“. Ракета достигла своей цели, системы перехвата не смогли ее отследить», — сообщил Сариа.

Ранее йеменские хуситы заявили об успешной атаке на американский авианосец USS Harry Truman в Красном море и на военные объекты Израиля в Яффе и Ашкелоне. Спустя несколько дней группировка хуситов вновь атаковала американский авианосец.