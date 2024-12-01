Хуситы ударили по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой

Йеменское движение «Ансар Аллах» атаковало восточную часть Тель-Авива с помощью гиперзвуковой ракеты. Об этом заявил представитель организации Яхья Сариа в своем Telegram-канале .

«Ракетные войска Вооруженных сил Йемена провели операцию по наведению на жизненно важную цель в оккупированном районе Яффа гиперзвуковой ракеты типа „Палестина-2“», — отметил он.

Представитель хуситов подчеркнул, что снаряд успешно поразил цель.

Пресс-служба ЦАХАЛ не подтвердила эту информацию. По ее данным, израильские военные нейтрализовали выпущенную из Йемена ракету до того, как она пересекла границу.

«Один снаряд, выпущенный из Йемена, был перехвачен ВВС Израиля до его пересечения с израильской территорией», — отметили в пресс-службе.

Ранее замминистра обороны США Билл Лаплант сообщил о внушительном арсенале хуситов. Он рассказал, что у группировки есть оружие, которое может «делать просто потрясающие вещи». Лаплант признался, что некоторые ракеты шокировали его.