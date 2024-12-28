Хуситы сбили американский MQ-9 Reaper

Военные подразделения группировки хуситов уничтожили американский беспилотник MQ-9 Reaper. Об этом сообщил официальный представитель йеменских повстанцев Яхья Сария в своем официальном Telegram-канале.
По его словам, дрон сбили в воздушном пространстве провинции Аль-Байда. Сария заявил, что это уже 13-й беспилотник такого типа, который хуситы уничтожили в ходе боевых действий с осени 2023 года.
В ночь на 21 декабря хуситы в Йемене нанесли ракетный удар по Тель-Авиву. Ракета упала в парке на юге города. Ранения получили 16 человек, в том числе и маленькая девочка, как сообщал The Times of Israel.
Кроме того, в ноябре 2024 года хуситы атаковали американские эсминцы в Красном и Аравийском морях. Группировка задействовала беспилотники и ракеты.
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