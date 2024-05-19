Хуситы атаковали в Красном море нефтяной танкер | 360°

Мир 19 мая 2024, 02:45 Хуситы атаковали в Красном море нефтяной танкер CENTCOM: хуситы атаковали в Красном море следовавший из России в Китай танкер Unsplash

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Боевики хуситского движения «Ансар Аллах» нанесли удар в Красном море по нефтяному танкеру M/T Wind, который шел под панамским флагом и принадлежит греческому оператору. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

В результате попадания противокорабельной ракеты отсеки корабля заполнились водой. При этом никто из членов экипажа не пострадал. Команда восстановила управление танкером и возобновила движение.

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Как утверждают в американском ведомстве, судно якобы направлялось в Китай после остановки в России.

Ранее стало известно, что у берегов Йемена загорелся нефтяной танкер после того, как по нему нанесли ракетный удар.