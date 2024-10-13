«Худший кошмар». Харрис опозорилась на встрече с избирателями в Аризоне

NYP: Харрис назвали худшим кандидатом в президенты из-за ее поведения

Вице-президента США и кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис назвали «худшим кошмаром» для демократов после ее общения с избирателями в Аризоне. Об этом сообщило издание The New York Post .

Харрис во время выступления попыталась разговаривать с аудиторией без телесуфлера и «более простыми словами», что вызвало бурную реакцию со стороны американцев.

Издание отметило, что если толпа приветствовала ее чрезмерное упрощение, то пользователи социальных сетей были гораздо менее снисходительны.

По мнению политического обозревателя телеканала Fox News Джо Конча, Харрис является «худшим кандидатом в президенты, возможно, за всю историю». Бывший советник республиканца Дональда Трампа Стив Кортес высказался более жестко.

«Камала Харрис без телесуфлера — худший кошмар Демократической партии», — процитировало его издание.

Некоторые пользователи в соцсетях отметили «безумный смех» и кудахтанье» Харрис.

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