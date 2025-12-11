Художницу из Массачусетса обвинили в изготовлении кукол из человеческих останков

Художницу Катрину Маклин из Брэдфорда, штат Массачусетс, обвинили в торговле человеческими останками и изготовлении из них кукол. Об этом сообщил журнал People .

Согласно материалам дела, 46-летняя женщина с 2018 по 2022 годы скупала краденые из Гарвардской медицинской школы части человеческих тел. Часть из них она использовала для своих работ, а часть перепродавала.

Следствию удалось также выяснить, кто именно воровал останки из морга. Оказалось, что это был его заведующий, который прятал человеческие кости у себя дома в Нью-Гэмпшире. Маклин была не единственной его покупательницей.

В 2023 году художницу задержали сотрудники ФБР. Женщина признала вину.

Весной во Флориде другую женщину обвинили в нелегальной торговле человеческими костями, которым было от 100 до 500 лет.