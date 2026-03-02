«Хрупкая система». В Британии усомнились в надежности американской ПВО

Ответные удары Ирана заставили западных наблюдателей усомниться в надежности американской противовоздушной обороны и аналогичных систем союзников. Такое мнение выразила британская газета The Telegraph .

Масштабные удары Ирана по военным базам США заставили аналитиков по-новому взглянуть на надежность оборонных комплексов США и их партнеров. Обозреватели отметили, что из-за ошибок военных иранские ракеты смогли прорваться через систему ПВО.

«Ответные действия Тегерана вызвали вопросы о хрупкости противовоздушной обороны США и союзников в регионе в целом», — заявили авторы.

Они добавили, что сомнения вызвало и количество перехватчиков в военных запасах США. Журналисты подозревают, что их может не хватить в случае затяжного конфликта.

Ранее Иран нанес удар двумя ракетами по объекту в Бахрейне, где размещались американские военные, после чего заявил о значительных потерях со стороны США.