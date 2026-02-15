«Хромая утка». Ситуацию с Макроном в Мюнхене назвали признаком кризиса в Европе

BZ: ситуация в Мюнхене стала сигналом раскола между Францей и ФРГ

Неловкая сцена с президентом Франции Эммануэлем Макроном на Мюнхенской конференции по безопасности могла говорить о напряженности в его отношениях с Германией. Об этом написала газета Berliner Zeitung .

Одним из самых показательных эпизодов прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности стала сцена на пресс-конференции. Президент Франции Эммануэль Макрон подошел к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру и канцлеру Германии Фридриху Мерцу и несколько раз пытался поздороваться с главой немецкого правительства. Однако Мерц не ответил — со стороны это выглядело так, будто он попросту не замечает французского лидера.

«Сознательно или бессознательно: это остается неясным. Однако то, что видео стало вирусным, вряд ли удивительно. Эта сцена, похоже, отражает то, о чем многие говорят в частном порядке: франко-германские отношения, часто упоминаемый „двигатель Европы“, в настоящее время находятся в глубоком кризисе», — отметили немецкие журналисты.

Они добавили, что по итогам Мюнхенской конференции получилось не разделение США и Европы, а углубление раскола внутри самого ЕС.

«Франция выглядит как хромая утка, а у Германии нет четкого плана», — заявили в публикации.

При этом ослабевает и общественная поддержка нынешнего правительственного курса, который фактически свели к бесконечному наращиванию вооружения.