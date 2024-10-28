«Хромая утка грузинской политики». Зурабишвили всеми силами пытается ухватиться за власть
Политолог Мезюхо: «Грузинскую мечту» нельзя считать пророссийской партией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признавать итоги парламентских выборов, где победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в интервью 360.ru отметил, что она хватается за пускай и церемониальную, но все-таки власть любыми способами.
«Зурабишвили — это хромая утка грузинской политики, ее президентские полномочия истекают. Она последний формальный глава государства, который был избран на прямых выборах. Следующие президенты будут выбираться грузинским парламентом», — отметил политолог.
По его мнению, президент Грузии заручилась частичной поддержкой Европейского союза и некоторых структур, которые контролируют США. Об этом можно говорить хотя бы исходя из того, что ряд международных организаций вторят словам Зурабишвили о непризнании итогов голосования.
«Но сегодня ситуация складывается таким образом, что [бывший премьер и лидер правящей партии Бидзина] Иванишвили и его сторонники вряд ли не ожидали подобного развития ситуации, и, скорее всего, они готовы к возможной попытке проведения очередного майдана в Грузии. Я даже не исключаю того, что „Грузинская мечта“ может пойти в случае необходимости на силовое подавление несанкционированных акций протеста», — подчеркнул Мезюхо.
Эксперт добавил, что, к сожалению, ряд российских экспертов допускают ложные ожидания в отношении «Грузинской мечты», называя эту политическую партию пророссийской.
«В сегодняшней ситуации в Грузии нет пророссийских политических сил, их существование в рамках текущей грузинской политики невозможно. „Грузинская мечта“ более-менее национально ориентированная политическая сила и с небольшим прозападным уклоном», — отметил он.
Ранее Кремль отреагировал на итоги парламентских выборов в Грузии. Его официальный представить Дмитрий Песков призвал третьи страны не вмешиваться в процесс.