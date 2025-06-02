«Хотят замаскировать». В Европе назвали цели атаки Зеленского на российские аэродромы
Журналист Боуз: атаки Украины на российские аэродромы показали отчаяние Киева
Украинские атаки на российские аэродромы — это ни что иное как признак отчаяния киевского режима. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в интервью британскому политику Джорджу Галлоуэю.
«Это акт отчаяния в попытке спровоцировать Россию на необдуманные действия», — сказал Боуз.
По мнению журналиста, эти удары призваны отвлечь внимание от военных и политических неудач. Боуз отметил, что Украина стремится замять последствия своего провального контрнаступление, а также разгром в Курской области.
«Они хотят замаскировать то, что Украина превратилась в диктатуру, где людей забирают с улиц, да откуда угодно», — подчеркнул эксперт.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение, что действия украинских властей продемонстрировали абсолютное нежелание завершать конфликт. По его словам, если наступит перемирие, то Зеленский потеряет пост, а европейские чиновники и украинская элита лишатся денег.