Украинские атаки на российские аэродромы — это ни что иное как признак отчаяния киевского режима. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в интервью британскому политику Джорджу Галлоуэю.

«Это акт отчаяния в попытке спровоцировать Россию на необдуманные действия», — сказал Боуз.

По мнению журналиста, эти удары призваны отвлечь внимание от военных и политических неудач. Боуз отметил, что Украина стремится замять последствия своего провального контрнаступление, а также разгром в Курской области.

«Они хотят замаскировать то, что Украина превратилась в диктатуру, где людей забирают с улиц, да откуда угодно», — подчеркнул эксперт.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение, что действия украинских властей продемонстрировали абсолютное нежелание завершать конфликт. По его словам, если наступит перемирие, то Зеленский потеряет пост, а европейские чиновники и украинская элита лишатся денег.