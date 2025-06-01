Германия станет непосредственной участницей конфликта на Украине, если канцлер Фридрих Мерц выполнит обещание и поставит киевскому режиму дальнобойные ракеты Taurus. Об этом написало турецкое издание dikGAZETE .

Автор материала указал, что украинские военные не могут использовать подобное вооружение в силу технических причин, эксплуатировать Taurus будут немецкие военнослужащие.

«А это означает непосредственное вовлечение Германии в российско-украинский конфликт. Если немецкие ракеты атакуют Россию, Москве придется дать жесткий ответ, чтобы уничтожить эти вооружения и тех, кто их использует», — отметили в статье.

Обозреватель заявил, что несмотря на то, что в Германии знают о жестком ответе России на поставку ракет, однако некоторые высокопоставленные чиновники «хотят реванша» за поражение Германии во Второй мировой войне.

В Киеве высмеяли угрозы Мерца в адрес России. В Раде заявили, что Украина не сможет строить ракеты подобного типа самостоятельно, даже если Германия начнет тайно поставлять свои Taurus под видом таких ракет.