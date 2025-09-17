Европа будет совершать провокации, чтобы вынудить США напрямую вступить в конфликт с Россией. Об этом рассказал экс-офицер британской военной разведки Фрэнк Ледвидж на YouTube-канале UATV English.

«Они (США — прим. ред.) не будут вмешиваться и подвергать опасности своих военнослужащих из-за Украины или даже из-за Западной Европы, если только не произойдет что-то вопиющее. Разного рода провокации будут продолжаться, например, террористические акты», — отметил бывший военный.

Ледвидж добавил, что провокации могут стать «более ужасающими», потому что Западная Европа довольно слаба. Она не способна в одиночку противостоять России.

Прилетевшие на прошлой неделе в Польшу дроны тоже назвали провокацией. Беспилотники были пустыми. Спикер ГД Вячеслав Володин отметил, что в Европе в очередной раз придумали «пугалку о России», которая их хочет «завоевать».