Художник Никас Сафронов стал одним из последних, кого папа римский Франциск принял лично. В комментарии 360.ru деятель искусств рассказал, как понтифик благословил его на выставки в Европе и каким человеком был глава Католической церкви.

«Он хотел, чтобы современный российский художник мог показывать искусство и объединять тем самым сердца людей. У него были планы по объединению и консолидации мира, чтобы все люди, вне зависимости от религий, верили в то, что есть высшая сила, светлая сила, добро и красота — и все эти элементы через выставку, посредством искусства способны были быть показаны широкой европейской прессе, тем более в эти непростые дни», — отметил Сафронов.

Понтифик был уже болен, но не отменил аудиенцию. По словам художника, вместо запланированных 20 минут она продлилась почти 40. Они говорили об искусстве и культуре, в том числе русской.

Сафронов подарил папе Франциску картину, побывавшую в открытом космосе. Художник заявил, что запомнит понтифика как открытого и очень мудрого человека.

Планировалось, что выставка в Ватикане откроется в июне. Состоится ли она при новом папе римском, пока неизвестно.

Ранее соболезнования из-за смерти понтифика выразил президент Владимир Путин. Российский лидер назвал главу Католической церкви выдающимся человеком, защищавшим высокие ценности гуманизма и справедливости.