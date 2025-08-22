«Хорошо получился». Трамп похвалился фото с Путиным с Аляски

Трамп допустил возможность приглашения Путина на ЧМ по футболу в 2026 году

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме заявил, что может позвать своего российского коллегу Владимира Путина на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в Нью-Йорке в 2026 году.

«Владимир Путин, я думаю, возможно, приедет или нет, зависит от того, как будут развиваться события», — заявил американский лидер

Трамп продемонстрировал журналистам фотографию, на которой он позировал с Путиным на Аляске.

«Он хорошо получился, я нормально», — пошутил Трамп.

На встрече в Овальном кабинете присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино. Трамп объявил дату жеребьевки Чемпионата мира по футболу 2026 года — она состоится 5 декабря. Инфантино вручил Трампу первый билет на предстоящий финал ЧМ-2026 — у американского главы первый ряд, первое место.