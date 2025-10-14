«Хороший урок». Трамп получил «три удара» в течение 24 часов

Президент США Дональд Трамп в гневе — за сутки он получил «три удара» подряд. Глава Белого дома оказался в тупике, и это увидел весь мир, написало китайское издание Sohu .

Первым ударом была потеря Нобелевской премии мира. Несмотря на «подготовку» Трампа, премию присудили оппозиционному политику из Венесуэлы Марии Мачадо.

Второй удар нанес Китай. Министерство торговли КНР заявило, что что для любого будущего экспорта продуктов, содержащих китайские редкоземельные металлы, потребуется разрешение правительства. От этого решения пострадала американская индустрия высоких технологий, а также военное производство. Цепочка военных запчастей и комплектующих оказалась нарушена, производство истребителей F-35 пришлось сократить.

Третий удар тоже пришел из Китая. С 14 октября КНР будет взимать «специальные сборы за портовое обслуживание» с США.

«Это просто хороший урок для Трампа. Президент США в гневе написал длинную статью, в которой обвинил Китай в том, что он „полон враждебности“, и, говоря, что он хотел „противодействовать“, он не знал, что его столкнули в пропасть», — написали авторы материала.

Трамп в гневе заявил, что увеличивает тарифы для Китая до 130% с 1 ноября. В КНР заявили, что Трамп подталкивает экономику США к ухудшению положения. И чем больше он будет давить на Китай, тем быстрее КНР усовершенствует свои достижения в науке, что снизит внешнюю зависимость.

«Гнев Трампа вызван тем, что он стоит в неразрешимом тупике, пытаясь заставить Китай уступить, но он не в состоянии найти реальное решение проблемы», — резюмировали авторы.