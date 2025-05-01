«Хороший неуклюжий парень». Белый дом разочаровался действиями Уиткоффа на переговорах с Россией

NYP: работа Уиткоффа на переговорах с Россией вызвала критику в Белом доме

Ряд американских чиновников и союзников выразили обеспокоенность подходом спецпредставителя Стива Уиткоффа к переговорам с Россией, Ираном и по конфликту на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

Работает в одиночку

Поводом для критики стали методы ведения переговоров Уиткоффа с представителями Кремля и участие в обсуждениях по иранской ядерной программе. Представитель Трампа не привлекал к переговорам профессиональных дипломатов и экспертов по региону, а также использовал переводчиков, предоставленных российской стороной.

Один из источников охарактеризовал это как отход от принятых норм дипломатической практики и отметил риски потери контроля над переговорами.

«Хороший парень, но неуклюжий. Он не должен делать такие вещи в одиночку», — добавил еще один источник газеты в Белом доме.

А как же Келлог?

Кроме того, некоторые из команды Трампа обеспокоены и тем, что Уиткоффа послали вести переговоры с Москвой в рамках украинского урегулирования, тогда как параллельно для этого есть и отдельный представитель — генерал в отставке Кит Келлог, отвечающий за контакты с Киевом.

Подобная структура, по мнению источников газеты, осложняет формирование единой переговорной позиции США.

«Пустая трата времени»

Опасения звучали и по поводу участия Уиткоффа в ядерных переговорах с Ираном. Он ранее допустил возможность сохранения иранских объектов при ограничении обогащения урана, что, по мнению аналитиков, повторяет элементы прежнего соглашения времен администрации Обамы.

Позже он уточнил, что окончательная цель США — полная остановка и демонтаж ядерной программы Ирана.

Бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон назвал переговоры Уиткоффа «пустой тратой времени» и заявил, что Иран лишь использует их для затягивания процесса и ослабления санкционного давления.

Глава России Владимир Путин принял Уиткоффа в Кремле 25 апреля. Позднее российские власти раскрыли позицию главы государства по Украине на этих переговорах.