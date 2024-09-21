Президент Владимир Путин пошутил, когда заявил о поддержке кандидата от Демпартии Камалы Харрис на выборах президента США. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров в интервью Sky News Arabia .

«У него хорошее чувство юмора. Он не раз прибегает к шуткам во время своих выступлений и интервью», — объяснил дипломат.

По словам Лаврова, в Соединенных Штатах многое решает не президент, а «глубинное государство», то есть элита. Он напомнил, что физическое состояние американского лидера Джо Байдена не позволяет ему руководить, но страна «крутит эти шестеренки».

США продолжают военную кампанию через украинский режим и блокируют резолюции в Совбезе ООН, требующие прекращения огня в секторе Газа.

На Восточном экономическом форуме Путин заявил, что Россия поддержит Харрис, потому что об этом «попросил Байден». Российский лидер оценил смех кандидата в президенты США и назвал его заразительным. Это говорит о том, что у Харрис все хорошо, заявил Путин.