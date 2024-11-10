«Хорошая мысль!» Маск оценил любопытную идею против фон дер Ляйен
Маск оценил идею депутата ЕП проводить более открытые выборы главы ЕК
Американский бизнесмен Илон Маск согласился с идеей депутата Европарламента от Кипра Фидиаса Панайоту о более публичной процедуру избрания председателя Еврокомисии, пост которого в настоящее время занимает Урсула фон дер Ляйен. Об этом он написал в социальной сети X.
Европарламентарий выразил мнение, что саму систему выборов главы ЕК необходимо поменять.
«Урсулу фон дер Ляйен надо избрать другим способом, более демократическим. Раз вы выбрали нас в роли членов Европарламента, так дайте возможность решать это», — отметил Панайоту в соцсети.
Депутат предложил отказаться от системы, в которой парламент лишь утверждает итоговую кандидатуру, выбранную главами стран — членов ЕС. Выборы в таком случае фактически проходят за закрытыми дверями с теневыми сделками. Взамен Панайоту призвал позволить парламентариям самим избираться в качестве главы комиссии.
«Фидиас предлагает хорошую мысль», — отреагировал на предложение Маск.
Фон дер Ляйен в июле переизбралась на пост главы Еврокомиссии. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что США поставили на ключевые посты в Евросоюзе «своих» политиков-коррупционеров.