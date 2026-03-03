Хорошая и плохая новость. На Западе отметили влияние нефтяной ренты на конфликт на Украине
Аналитик Тальяпьетра назвал рост цен на нефть плохой новостью для Украины
Резкий рост цен на нефть в перспективе может быть выгоден России, что станет плохой новостью для Украины. Такое мнение высказал старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel Симон Тальяпьетра, его слова привел телеканал CNN.
«Способность России продолжать боевые действия на Украине очень сильно связана с нефтяной рентой (доходами), и благодаря этим событиям российское государство получает дополнительную нефтяную ренту <…> Это хорошая новость для России и плохая для Украины», — заявил аналитик.
Любое повышение цен на нефть способствует пополнению бюджета России, тем самым помогая финансированию Вооруженных сил.
В начале торгов в понедельник цена на нефть марки Brent ненадолго превысила 82 доллара за баррель, но затем немного откатилась. К полудню она выросла на 6% и составила около 77 долларов за баррель.
Иран перекрыл Ормузский пролив, пообещав уничтожить любое судно, которое зайдет в него. В КСИР заявили, что из региона «не выйдет ни капли нефти».