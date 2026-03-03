Хорошая и плохая новость. На Западе отметили влияние нефтяной ренты на конфликт на Украине

Резкий рост цен на нефть в перспективе может быть выгоден России, что станет плохой новостью для Украины. Такое мнение высказал старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel Симон Тальяпьетра, его слова привел телеканал CNN .

«Способность России продолжать боевые действия на Украине очень сильно связана с нефтяной рентой (доходами), и благодаря этим событиям российское государство получает дополнительную нефтяную ренту <…> Это хорошая новость для России и плохая для Украины», — заявил аналитик.

Любое повышение цен на нефть способствует пополнению бюджета России, тем самым помогая финансированию Вооруженных сил.

В начале торгов в понедельник цена на нефть марки Brent ненадолго превысила 82 доллара за баррель, но затем немного откатилась. К полудню она выросла на 6% и составила около 77 долларов за баррель.

Иран перекрыл Ормузский пролив, пообещав уничтожить любое судно, которое зайдет в него. В КСИР заявили, что из региона «не выйдет ни капли нефти».