Хор Сретенского монастыря при поддержке «Роснефти» выступил с концертом ко Дню Победы

Хор Сретенского монастыря выступил на Воробьевых горах в Москве с программой «Великой Победе посвящается». В основе постановки — истории реальных людей, прошедших с боями от столицы до Берлина, и лучшие песни о Великой Отечественной войне.
«Наш хор не мог обойти вниманием это замечательное, историческое для всей нашей страны событие. И мы решили собрать самые замечательные, самые дорогие сердцу каждого песни», — рассказал художественный руководитель и регент коллектива Андрей Полторухин.
Жители и гости столицы подпевали «Смуглянке» и не сдерживали слез на строках из «Священной войны». На концерте были исполнены лучшие произведения фронтовых лет.
«Роснефть» поддерживает хор Сретенского монастыря с 2015 года. За это время коллектив провел множество концертных туров. Программа «Великой Победе посвящается» — это новый совместный проект хора и компании. Цель проекта — сохранить память о героических событиях Великой Отечественной войны.
Гастрольный тур начался в марте и затронет 24 города. Из Москвы хор отправится в Санкт-Петербург, где выступит уже во вторник, 6 мая. Финал тура состоится 3 июля в Сочи.
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