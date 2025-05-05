Хор Сретенского монастыря при поддержке «Роснефти» выступил с концертом ко Дню Победы

Хор Сретенского монастыря выступил на Воробьевых горах в Москве с программой «Великой Победе посвящается». В основе постановки — истории реальных людей, прошедших с боями от столицы до Берлина, и лучшие песни о Великой Отечественной войне.

«Наш хор не мог обойти вниманием это замечательное, историческое для всей нашей страны событие. И мы решили собрать самые замечательные, самые дорогие сердцу каждого песни», — рассказал художественный руководитель и регент коллектива Андрей Полторухин.

Жители и гости столицы подпевали «Смуглянке» и не сдерживали слез на строках из «Священной войны». На концерте были исполнены лучшие произведения фронтовых лет.