Хохолок на его голове. Трампу не понравилась фотография на обложке Time

Президент США Дональд Трамп назвал свою фотографию на обложке свежего выпуска Time худшей за все время. Об этом он написал в соцсети Truth Social .

«Они срезали мне волосы и изобразили над головой что-то парящее, похожее на корону, но очень маленькую. Действительно странно!» — заявил он.

Трамп потребовал отозвать снимок. Тем не менее он отметил, что сама статья получилась неплохой.

Накануне вечером премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступая на саммите в Шарм-эш-Шейхе, вновь предложил выдвинуть американского лидера на Нобелевскую премию мира. По его словам, Трамп сыграл ключевую роль в остановке кровопролития в секторе Газа.

До этого Пакистан выдвигал Трампа на премию за посредничество в урегулировании с Индией.