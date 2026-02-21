Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Х подтвердил, что Будапешт заблокирует выделение Украине европейского кредита на сумму 90 миллиардов евро. Он также уверил, что Киеву не удастся добиться своих целей «политическим шантажом».

Премьер Венгрии объяснил, что его страна не прекратит блокировать «украинский военный кредит», пока Киев продолжает блокировать «Дружбу».

Венгерский лидер назвал действия Украины политическим шантажом и прямым нарушением договора с Евросоюзом, который запрещает ставить под угрозу энергобезопасность стран-участниц.

Орбан уверен, что Киев пытается навязать Европе свои условия поставок российских ресурсов. Он указал, что «Северный поток» уничтожили, так как он шел в обход украинской территории.

«Теперь они блокируют полностью функционирующий нефтепровод „Дружба“. Это политический шантаж», — добавил политик.

Кроме того, премьер обвинил власти Украины в попытке создать хаос в Венгрии. Политик считает, что Киев вмешивается в венгерские выборы и финансирует оппозиционную партию «Тиса».

Орбан выступал с похожими обвинениями в адрес Украины и раньше — 19 февраля он заявил, что Венгрии есть, чем ответить на попытки шантажа со стороны Киева.