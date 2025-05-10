Хищную каймановую черепаху нашли в дренажном канале Германии

Проводившие чистку дренажного канала в немецком городе Келлингхаузен рабочие натолкнулись на каймановую черепаху весом в 12 килограммов. Об этом сообщила газета Bild .

Хищное пресмыкающееся обитает в пресных водах Центральной Америки и питается утками и лягушками. Оно представляет опасность даже для людей, потому что мощные челюсти легко могут откусить палец.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что черепаху по кличке Габи незаконно выпустили на волю владельцы. Некоторое время хищница жила в реке Шор, где питалась рыбами и птицами. Но после течение вынесло ее в дренажный канал.

Животное временно переселили в пруд зоопарка Базеля, который теперь ищет для Габи новый дом. В организации подчеркнули, что в Германии действует запрет на содержание каймановых черепах в качестве домашних питомцев, поэтому передать ее могут только в профильный зверинец.

В конце апреля в Московском зоопарке появились новые обитатели — редкие гигантские выдры. Это хищники, обитающие в Южной Америке, которые вырастают в длину до двух метров и способны противостоять кайманам.

Вольер для новых жителей зверинца сделали максимально приближенным к их естественным условиям обитания. Внутри поставили бассейн для плавания и рыб, которыми питаются гигантские выдры, а также добавили несколько видов грунта.