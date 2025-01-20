Более 8 тысяч малоинвазивных операций провели в МОЦОМД в 2024 году

Хирурги Московскойго областного центра охраны материнства и детства провели свыше восьми тысяч малоинвазивных операций в 2024 году. Это превосходит показатели 2023 года более чем на 500, сообщили в Минздраве Подмосковья.

В детском хирургическом отделении провели свыше 550 малоинвазивных операций. Мероприятия прошли успешно во многом благодаря высококвалифицированной команде, применяющей современные медицинские технологии и методики.

«Такие операции представляют собой хирургические процедуры, при которых врач использует небольшие инструменты и камеру для выполнения операции через небольшие надрезы вместо традиционного крупного разреза», — отметил заведующий отделением детской хирургии Владимир Трунов.

По его словам, малоинвазивные операции позволяют пациентам быстрее восстановиться, а также причиняют меньше дискомфорта. Специалисты напоминают, что инновационное оборудование и тщательная подготовка позволяют осуществлять процедуры с высокой степенью безопасности и эффективности.