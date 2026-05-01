Хирург провел экстренную операцию на сердце прямо на улице в Будапеште

В Будапеште хирург провел экстренную операцию на сердце прямо на улице. Главврач Национального института онкологии Жолт Дубоцки, работающий в санитарной авиации как волонтер, спас 30-летнего мужчину с ножевым ранением в грудь, сообщили в НОИ .

В отделение неотложной помощи Венгерской службы санитарной авиации поступил срочный вызов, и когда медики прибыли на место, стало ясно, что транспортировка пострадавшего в больницу опасна для него. Тогда Дубоцки принял решение оперировать пациента на месте. Хирург вскрыл грудную клетку и зашил рану на работающем сердце, операция заняла семь минут. Состояние пострадавшего стабилизировалось и его транспортировали в больницу.

«И работа хирурга-онколога, и работа спасателя основаны на строгих правилах и осуществляются в составе подготовленной команды. Опыт, полученный в операционных института онкологии, помогает быстро принимать решения, что является чрезвычайно важным в работе воздушной скорой помощи», — заявил Дубоцки.

