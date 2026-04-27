Мужчину с множественными переломами после ДТП спасли в больнице в Раменском

Врачи Раменской больницы спасли мужчину, который попал в дорожно-транспортное происшествие. Его доставили в учреждение на вертолете.

Специалисты провели обследование и обнаружили у пациента ушиб головного мозга, перелом ребер, скопление воздуха и крови в плевральной полости, перелом правой ключицы с осколками, а также оскольчатый перелом правого бедра и открытый перелом левой голени.

Молодого мужчину поместили в реанимацию, где ему оперативно зафиксировали бедренную кость и голень. Когда состояние пациента стабилизировалось, медики провели остеосинтез бедренной кости, восстановив ее целостность с помощью внутрикостного стержневого фиксатора. Затем его переместили в травматологическое отделение.

«Спустя 10 дней после купирования острых воспалительных явлений, мы провели второй этап лечения, включавший интрамедуллярный остеосинтез голени — хирургический метод, при котором костные отломки фиксируются специальным металлическим штифтом. Преимущество метода в том, что операция проводилась закрытым способом через небольшие проколы кожи, что снижает травматичность вмешательства и риск осложнений, обеспечивает надежную фиксацию и способствует более быстрому сращению кости, а также обеспечивает правильное срастание костей в анатомически верном положении, сохраняет кровоснабжение», — рассказал заведующий травматологическим отделением Раменской больницы Всеволод Ушанов.

Через две недели пациент перенес остеосинтез правой ключицы. Он находился под наблюдением специалистов почти 20 дней.

Сейчас мужчина хорошо себя и может ходить при помощи костылей. Его уже выписали на реабилитационное лечение по месту жительства.

Через несколько месяцев костыли ему не понадобятся — он будет перемещаться самостоятельно.