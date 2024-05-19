Хиросима и Нагасаки отреагировали на субкритический эксперимент США | 360°

Мир 19 мая 2024, 12:13 Хиросима и Нагасаки отреагировали на субкритический эксперимент США NHK: Хиросима и Нагасаки направили США протест за субкритический эксперимент Unsplash

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Администрации японских городов Хиросима и Нагасаки, пострадавших в 1945 году от ядерных бомбардировок США, направили Штатам протест из-за испытаний по контролю за состоянием ядерных боезарядов. Текст их заявления опубликовал телеканал NHK.

«Это испытание идет вразрез с желаниями многих людей, включая переживших атомные бомбардировки», — указано в публикации.

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В документе, направленном послу США в Японии Раму Эмануэлю и в администрацию президента Джо Байдена, указано, что испытание недопустимо ни при каких обстоятельствах.

Правительство США объявило, что 14 мая провело ядерное испытание в Неваде. Целью его был сбор важных данных, подтверждающих безопасность, надежность и эффективность ядерных боеголовок, без проведения испытания ядерным взрывом.

Субкритический взрыв представляет собой детонирование взрывчатки вокруг радиоактивного материала без достижения критической массы для начала цепной реакции.