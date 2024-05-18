США провели субкритический ядерный эксперимент | 360°

Мир 18 мая 2024, 02:19 США провели субкритический ядерный эксперимент США решили увеличить частоту субкритических ядерных экспериментов РИА «Новости»

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В США провели субкритический эксперимент в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов. Об этом сообщило Национальное управление ядерной безопасности при министерстве энергетики.

Очередной субкритический эксперимент стал 34-м по счету. По мнению американских чиновников, он не нарушает моратория на ядерные испытания, так как не вызывает цепную реакцию. Власти США планируют чаще проводить подобные испытания.

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«Мы планируем увеличить частоту проведения этих субкритических экспериментов для сбора важных данных о материалах, применяемых в ядерных вооружениях, без технической необходимости возвращаться к подземным ядерным испытательным взрывам», — сообщили в управлении.

Испытания провели вечером 14 мая на ядерном полигоне в Неваде. Субкритический взрыв представляет собой детонирование взрывчатки вокруг радиоактивного материала без достижения критической массы для начала цепной реакции.

В ноябре прошлого президент России Владимир Путин пописал указ об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).