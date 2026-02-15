Хиллари Клинтон обвинила Трампа в предательстве Запада

Экс-госсекретарь США раскритиковала Трампа за безразличие к страданиям Украины

Президент США Дональд Трамп предал Запад и человеческие ценности, а его политика по Украине — позорная. Такое заявление сделала бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в эфире Fox News .

По ее мнению, американский лидер либо не осознает масштабы страданий, либо безразличен к ним. Экс-госсекретарь также обвинила Трампа в подрыве единства Запада и международных обязательств.

«Он предал Запад. Он предал человеческие ценности. Он предал Устав НАТО, Атлантическую хартию, Всеобщую декларацию прав человека», — сказала Хиллари Клинтон.

Ранее Трамп усилил давление на украинского лидера Владимира Зеленского перед новым раундом мирных переговоров. Глава Белого дома призвал его стремиться к миру, иначе тот рискует упустить «прекрасную возможность» заключить сделку с российской стороной.