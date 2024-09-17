«Хезболла» запланировала нападение на Израиль на ближайшие дни

Haaretz: Ливан после взрыва пейджеров нападет на Израиль в ближайшее время

Ливанское движение «Хезболла» после массового взрыва пейджеров начнет военную операцию против Израиля в ближайшее время. Об этом написала газета Haaretz .

«По оценкам силовиков, „Хезболла“ намерена начать военную операцию против Израиля», — сказано в материале.

Власти Израиля предусмотрели несколько сценариев развития событий и ответные меры в связи с предполагаемыми действиями «Хезболлы».

В результате массовой детонации пейджеров в Ливане погибли девять человек, ранения различной степени тяжести получили минимум 2800 местных жителей. Движение «Хезболла» обвинило в случившемся израильские спецслужбы.