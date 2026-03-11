«Хезболла» выпустила более 100 ракет по северу Израиля
По северу Израиля выпустили более 100 ракет со стороны Ливана, два человека пострадали. Об этом сообщила газета The Times of Israel.
Удар стал одним из самых мощных за все время нынешнего обострения конфликта. Сирены воздушной тревоги сработали сразу в нескольких районах на севере страны. Под обстрел попали Кирьят-Шмона, Хайфа и район Голанских высот.
«„Хезболла“ выпустила порядка 100 ракет по северу страны, двое получили ранения; Иран продолжает ракетные обстрелы», — отметили авторы публикации.
Экстренные службы начали сбор данных о разрушениях и числе пострадавших.
Ранее израильские чиновники предположили, что кампания против ливанского движения «Хезболла» может стать затяжной и продолжиться даже после окончания конфликта с Ираном.