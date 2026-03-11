«Хезболла» выпустила более 100 ракет по северу Израиля

По северу Израиля выпустили более 100 ракет со стороны Ливана, два человека пострадали. Об этом сообщила газета The Times of Israel .

Удар стал одним из самых мощных за все время нынешнего обострения конфликта. Сирены воздушной тревоги сработали сразу в нескольких районах на севере страны. Под обстрел попали Кирьят-Шмона, Хайфа и район Голанских высот.

«„Хезболла“ выпустила порядка 100 ракет по северу страны, двое получили ранения; Иран продолжает ракетные обстрелы», — отметили авторы публикации.

Экстренные службы начали сбор данных о разрушениях и числе пострадавших.

Ранее израильские чиновники предположили, что кампания против ливанского движения «Хезболла» может стать затяжной и продолжиться даже после окончания конфликта с Ираном.