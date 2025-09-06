Хегсет поспешил переименовать должность в соцсетях

Пит Хегсет в соцсети X переименовал свою должность в министра войны США

Сразу после подписания указа о переименовании Министерства обороны США в Министерство войны глава Пентагона Пит Хегсет сменил личные данные в интернете. Он отредактировал описание профиля в соцсети X .

«Министр войны Пит Хегсет. Военный министр США», — написал он.

Торжественная церемония подписания указа о возвращении Пентагону исторического названия — Министерства войны США — прошла в Белом доме. Президент Дональд Трамп допустил, что для переименования потребуется разрешение конгресса. Местные СМИ сообщили, что до утверждения новое название можно использовать в официальной переписке, неуставных документах и церемониальных текстах.

Трамп заявил журналистам, что новое название больше походит министерству в нынешней геополитической ситуации. Он назвал армию США самой сильной и заявил, что остановил семь войн.