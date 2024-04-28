Харви Вайнштейна госпитализировали в Нью-Йорке | 360°

Мир 28 апреля 2024, 02:57 Харви Вайнштейна госпитализировали в Нью-Йорке Адвокат Айдала: Харви Вайнштейна увезли в больницу из-за проблем со здоровьем РИА «Новости»

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Осужденный американский кинопродюсер Харви Вайнштейн пожаловался на проблемы со здоровьем. Его госпитализировали в больничное отделение тюрьмы «Бельвью» в Нью-Йорке, сообщил адвокат Артур Айдала агентству Associated Press.

«Его проверили и отправили в „Бельвью“, <…> у него много проблем. Он проходит всевозможные анализы», — пояснил он.

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По словам защитника, Вайнштейну потребуется значительная помощь медиков. Сейчас он проходит различные обследования.

На этой неделе Нью-Йоркский суд аннулировал приговор по делу о насильственных действиях сексуального характера, вынесенный 72-летнему кинопродюсеру. В 2020 году его приговорили к 23 годам тюремного заключения.

Однако Вайнштейна оставили за решеткой, ведь он отбывает наказание по делу, за которое получил еще 16 лет тюрьмы. Его осудили за изнасилование модели, имя которой не разглашается.