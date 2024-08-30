Харрис заявила о необходимости завершить палестино-израильский конфликт

Харрис: конфликт в секторе Газа нужно завершить двухгосударственным решением

Вице-президент США и кандидат в президенты страны Камала Харрис заявила, что конфликт между Израилем и Палестиной необходимо завершить мирными переговорами. Об этом сообщил телеканал CNN.

По ее словам, необходимо прекратить огонь и освободить заложников в секторе Газа. Также политик отметила, что остается приверженной необходимости «работать над двухгосударственным решением» конфликта в между Израилем и Палестиной.

«Эта война должна закончиться», — сказала она.

При этом Харрис не ответила на вопрос о том, готова ли она прекратить отправку оружия Израилю в качестве меры по завершению конфликта, если победит на выборах. Представитель Демократической партии добавила, что поддержит способность Израиля защищаться.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что дебаты с Харрис пройдут 10 сентября в Филадельфии.

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