Харрис взяла лидерство в штате Вашингтон

Кандидат на пост президента США Камала Харрис побеждает в штате Вашингтон с 12 голосами выборщиков. Об этом сообщило агентство Associated Press .

Данне по процентам голосов избирателей в агентстве пока не привели.

Вашингтон не поддерживает кандидатов от Республиканской партии со времен Рональда Рейгана. В 2020 году действующий президент Джо Байден также выиграл у Трампа в этом штате.

Между тем республиканец одерживает победу в штате Айдахо с четырьмя голосами выборщиков.

Трамп первым преодолел отметку в 100 выборщиков. Он опередил Харрис на 30 голосов. Чтобы победить на президентских выборах в Соединенных Штатах, одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов от коллегии. Всего в ней состоят 538 выборщиков.