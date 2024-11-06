Харрис взяла лидерство в штате Вашингтон

Кандидат на пост президента США Камала Харрис побеждает в штате Вашингтон с 12 голосами выборщиков. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Данне по процентам голосов избирателей в агентстве пока не привели.
Вашингтон не поддерживает кандидатов от Республиканской партии со времен Рональда Рейгана. В 2020 году действующий президент Джо Байден также выиграл у Трампа в этом штате.
Между тем республиканец одерживает победу в штате Айдахо с четырьмя голосами выборщиков.
Трамп первым преодолел отметку в 100 выборщиков. Он опередил Харрис на 30 голосов. Чтобы победить на президентских выборах в Соединенных Штатах, одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов от коллегии. Всего в ней состоят 538 выборщиков.
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