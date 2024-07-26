Харрис выразила готовность к дебатам с Трампом и обвинила его, что тот «пошел на попятную»

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что готова к дебатам с республиканцем Дональдом Трампом 10 сентября и обвинила его в том, что тот «пошел на попятную». Слова Харрис привело РИА «Новости» .

«Он ранее согласился на это, а теперь, кажется, он пошел на попятную, но я готова», — заявила Харрис журналистам.

Второй раунд дебатов был запланирован на 10 сентября на телеканале АВС. Однако с тех пор у демократов сменился кандидат и команда Трампа заявила, что не может пообещать участие в этом мероприятии. Площадку для дебатов предложил близкий к республиканцам телеканал Fox News.

Политолог Владимир Корнилов считает, что демократы начали усиленно «раскручивать» Камалу Харрис в надежде вернуть спонсоров. Согласно «рейтингам», у вице-президента 44% голосов, как и у Трампа.