Политолог Корнилов: демократы начали раскручивать Камалу Харрис в надежде вернуть расположение спонсоров

Демпартия США начала активную информационную кампанию вокруг вице-президента Камалы Харрис. Таким образом планируется вернуть веру крупных спонсоров в победу своего кандидата на выборах, сообщил политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, после дебатов и покушения на Трампа спонсоры поняли, что победить его фактически невозможно. Чтобы вернуть их веру, демократы начали вбрасывать первые рейтинги. По ним у Харрис и Трампа равные проценты: 44 на 44.

При этом сказать, что все решено и спонсоры обратили внимание на Демократическую партию, нельзя, отметил Корнилов.