Харрис стала «зерном раскола» американских демократов

Сенатор Пушков: кандидатура Харрис вызвала раскол в демпартии США

Photo Image Press/Keystone Press Agency
Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Демократической партии США «пошли трещины» из-за споров о кандидатуре Камалы Харрис на пост главы государства. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он указал на признаки раскола и отметил, что многие демократы отказались поддержать нового преемника президента Джо Байдена.

«В США уже пишут об отсеивании ключевых фигур в случае победы Камалы Харрис. Видимо, это те в „элите администрации“, кто не воспринимал ее всерьез», — подчеркнул сенатор.

Пушков добавил, что Джо Байден хотел избежать «зерна раскола». Он также отметил, что споры в демпартии только играют на руку республиканцу Дональду Трампу.

Ранее Байден впервые появился на публике после того, как отказался от участия в предвыборной гонке. Американский лидер сел в самолет Air Force One, чтобы отправиться в Вашингтон. По данным Washington Post, глава государства 24 июля выступит с обращением к американцам.

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