Харрис рассказала о тяжелом разговоре с Зеленским перед СВО

Харрис на встрече в Мюнхене убедила Зеленского в неизбежности конфликта с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский до последнего не верил в вероятность конфликта с Россией. Вице-президент США Камала Харрис рассказала в мемуарах «107 дней», что убедила его в обратном на Мюнхенской конференции в феврале 2022 года. Об этом сообщил РБК .

Украинская разведка не знала о подготовке России к боевым действиям, в отличие от американской. Харрис предстояло донести эту информацию до Зеленского, который не верил в возможность прямого столкновения. Между ними состоялся очень напряженный разговор.

«Зеленский по-прежнему считал, что Путин просто блефует. Моей задачей было заставить его осознать суровую реальность», — сказала она.

Поверив Харрис, президент Украины спросил, что делать дальше. Вице-президент США посоветовала ему подготовить своих людей.

В мемуарах демократка рассказала также об обидном прозвище экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. В начале карьеры однопартийцы недолюбливали будущего лидера.