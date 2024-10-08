Харрис просила Зеленского найти себе преемника

Вице-президент США Камала Харрис просила у украинского лидера Владимира Зеленского найти себе преемника. Это происходило в феврале 2022 года сообщил американский журналист Боб Вудворд в своей книге «Война», написала газета The Washington Post.

По словам журналиста, Харрис осенью 2021 предпринимала попытки подтолкнуть президента Франции Эммануэля Макрона к действиям по подготовке к конфликту между Россией и Украиной. Также вице-президент США пообещалась с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности зимой 2022 года.

«Харрис потребовала от него разработать план преемственности, гарантирующий стабильность, „если вас схватят или убьют“», — отметил Вудворд.

Кандидат в президенты США от Демократической партии ранее заявила, что не согласилась бы на встречу с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения украинского конфликта. По мнению Харрис, если бы кандидат от республиканцев Дональд Трамп был президентом США, то «Путин сидел бы уже в Киеве».