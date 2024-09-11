Конгрессвумен Боберт: Харрис должна беспокоиться о границах США, а не Украины

Вице-президент США и кандидат на пост главы Белого дома Камала Харррис должна заботиться не об украинских границах, а об американских. Такое мнение выразила конгрессвумен от республиканцев Лорен Боберт в социальной сети X .

Она отреагировала на выступление Харрис на дебатах с оппонентом Дональдом Трампом. Вице-президент обвинила Россию якобы в желании поменять украинские границы. Также Харрис указала на особую роль Соединенных Штатов в военной поддержке Украины.

«Камала беспокоится о границе Украины больше, чем о нашей. Отвратительная позиция действующего вице-президента», — высказалась Боберт.

Во время теледебатов Харрис призналась, что встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским до начала спецоперации. Она поделилась с главой постсоветской республики некими разведданными о том, «как он может защитить себя».