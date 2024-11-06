Харрис отправила в вузы Пенсильвании звезд из «Мстителей»

Предвыборная команда кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис направила в университеты Пенсильвании актеров из фильмов «Мстители». Таким образом они надеются поднять явку избирателей, сообщил телеканал NBC News.

«Команда Харрис направила звезд серии фильмов „Мстители“ в студенческие кампусы ключевого штата Пенсильвания, чтобы мотивировать студентов прийти на выборы», — отметили в материале.

Среди поддержавших Харрис актеров оказались Марк Руффало — исполнитель роли Халка — и Пол Радд, игравший Человека-муравья. При этом не указывалось, в каких именно образовательных учреждениях они находятся с визитом.

Основатель SpaceX Илон Маск в интервью ведущему Джо Рогану заявил, что такие голливудские звезды, как Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо, поддерживают Харрис из-за страха лишиться дальнейших контрактов. По словам миллиардера, в Голливуде артистов буквально заставляют поддерживать кандидата от Демократической партии.