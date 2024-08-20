Харрис отказалась от дебатов с Трампом на Fox News

Трамп сообщил, что Харрис не будет участвовать в дебатах на Fox News в сентябре

Phil Lewis/Keystone Press Agency
Фото: Phil Lewis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что его оппонент Камала Харрис не будет участвовать в дебатах на телеканале Fox News 4 сентября. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Я не удивлен таким развитием событий», — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что Харрис будет сложно отстоять свое «рекордное изменение позиции абсолютно по всему, во что она некогда верила».

Вместо дебатов 4 сентября на Fox News пройдет телевстреча с Трампом. Американский экс-лидер пообещал сообщить подробности позже.

Действующий президент США Джо Байден заявил, что Харрис «никогда не склонится» перед российским лидером Владимиром Путиным в случае победы на выборах. Он также добавил, что сам никогда не заискивал перед президентом РФ.

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